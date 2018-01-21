Эллиотт отразил бросок Овечкина и добивание Кузнецова. Видео

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Вашингтоном" и "Филадельфией" игроки "Кэпиталз" имели отличный голевой момент. Нападающий Александр Овечкин отобрал шайбу у защитника "Флайерз" Ивана Проворова на своей синей линии и убежал вместе с Евгением Кузнецовым к воротам соперника.
Однако россияне не смогли реализовать момент. Вратарь "Филадельфии" Брайан Эллиотт сначала отразил бросок Овечкина, а позже добивание Кузнецова.
Трансляция матча "Вашингтон" - "Филадельфия"
Ovechkin picks Provorov's pocket, but Elliott covers up. pic.twitter.com/7G31NktNQe– Sons of Penn (@SonsofPenn) 21 января 2018 г.
- Александр Овечкин
- Вашингтон Кэпиталз
- Филадельфия Флайерз
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Брайан Эллиотт
- Иван Проворов
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