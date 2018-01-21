Эллиотт отразил бросок Овечкина и добивание Кузнецова. Видео

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Вашингтоном" и "Филадельфией" игроки "Кэпиталз" имели отличный голевой момент. Нападающий Александр Овечкин отобрал шайбу у защитника "Флайерз" Ивана Проворова на своей синей линии и убежал вместе с Евгением Кузнецовым к воротам соперника.

Однако россияне не смогли реализовать момент. Вратарь "Филадельфии" Брайан Эллиотт сначала отразил бросок Овечкина, а позже добивание Кузнецова.

Трансляция матча "Вашингтон" - "Филадельфия"