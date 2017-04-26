Джо Торнтон: "У "Сан-Хосе" лучшие болельщики в мире"

Нападающий "Сан-Хосе" Джо Торнтон в своем "Твиттере" поблагодарил клуб и болельщиков за поддержку. Во вторник хоккеист успешно перенес операцию на связках левого колена. Отмечалось, что 37-летний форвард должен успеть восстановиться к началу следующего сезона.

– Спасибо за поддержку болельщикам "Сан-Хосе" в этом сезоне, – написал Торнтон. – В домашних играх и на выезде. У нас лучшие болельщики в мире.

В минувшем сезоне нападающий провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 50 (7+43) очков, а в плей-офф отметился двумя передачами в четырех играх.