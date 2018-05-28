Джеймс Нил: "Мы в "Вегасе" всегда готовы сделать что-то для парня, который рядом. В этом наша сила"

Нападающий "Вегаса" Джеймс Нил рассказал, почему команда в свой дебютный сезон в НХЛ смогла добраться до финала Кубка Стэнли.

- Как наша команда добилась такого успеха? Просто каждый из нас знает свою работу, - приводит официальный сайт НХЛ слова Нила. - Мы всегда готовы сделать что-то для парня, который рядом. В этом наша сила. И когда мы побеждаем в одном матче, а потом в другом, в третьем, к нам приходит уверенность. Мы победили, еще раз победили. Почувствовали драйв. Это так здорово, когда ты выигрываешь дома, в Вегасе! И просто начинаешь играть в хоккей.

Напомним, в финальной серии НХЛ "Вегасу" будет противостоять "Вашингтон". Первая игра состоится 29 мая.