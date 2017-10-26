Джереми Реник: "Игра "Вегаса" меня впечатлила"

Бывший нападающий Джереми Реник высоко оценил игру "Вегаса" в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Чикаго" (4:2). Экс-форвард считает, что новичок лиги ни в чем не уступает своим конкурентам.

– В Лас-Вегасе я смотрел матч с "Чикаго" и он меня более чем впечатлил, – приводит WGR 550 слова Реника. – Сейчас я уже не удивлен тому, что "Вегас" играет не только очень быстро, но и разумно, целеустремленно, со страстью. Они действуют с шайбой на высоких скоростях и принимают правильные решения, как и другие команды НХЛ.

Напомним, что текущий сезон стал для "Вегаса" дебютным в НХЛ. На данный момент "Голден Найтс" после восьми проведенных матчей занимают третье место в Западной конференции, набрав 14 очков.