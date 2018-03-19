Дубль Кучерова принес "Тампе" победу над "Эдмонтоном"

"Тампа" обыграла "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:1. Две шайбы забросил нападающий Никита Кучеров. Россиянин, лидирующий в гонке бомбардиров, провел на площадке 17 минут 19 секунд и завершил встречу с показателем "+1".

Защитник Михаил Сергачев отыграл 13 минут 41 секунду. Голкипер Андрей Василевский участия в игре не принимал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Эдмонтон" - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Наши: Кучеров (17:19/6/1), Сергачев (13:41/0/0) - Слепышев (10:23/2/0).