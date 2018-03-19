Дубль Кучерова принес "Тампе" победу над "Эдмонтоном"

"Тампа" обыграла "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:1. Две шайбы забросил нападающий Никита Кучеров. Россиянин, лидирующий в гонке бомбардиров, провел на площадке 17 минут 19 секунд и завершил встречу с показателем "+1".
Защитник Михаил Сергачев отыграл 13 минут 41 секунду. Голкипер Андрей Василевский участия в игре не принимал.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй" - "Эдмонтон" - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Наши: Кучеров (17:19/6/1), Сергачев (13:41/0/0) - Слепышев (10:23/2/0).
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- НХЛ
- Эдмонтон Ойлерз
- Никита Кучеров
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Михаил Сергачев
Материалы других СМИ
Sergey756
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03:02
Упёртый русский
Вообще, Тампе не везёт в последнее время, все штанги обстучали... Но сегодня хоть выиграли, и Никитос пару положил... :)
02:58
Упёртый русский
Месть за игру в Эдмонтоне, выигранную ЭО и Макди. Тампа была лучше, но это не ноябрь месяц пока, конечно. Куч хорош впереди, но вот сзади пару раз не добежал, для него это нехарактерно. Но забил 2 и отдал пару прекрасных пасов. Гурд чуть не слил игру своими удалениями. Домингес пустил пенку, но потом собрался. Стэмкос хорош, но мог бы забить пару раз, а не щелкать вратарю по черенкам клюшки. Тройка Пойнта играла против Макди и выглядела очень достойно. Макдона был сегодня хорош. Как и Хедман. Сергачев мягковат сзади, впереди ничего особенного не показал. Джонсону не хватает Палата, хотя в защите и в меньшинстве он хорош. Слепышев играл против тройки Куча, привозов не делал. Макди пару раз был опасен, но бросочка ему не хватает хлёсткого, надо над ним ещё поработать...
02:56
maks55555
Чистая победа над МакДэвидом в очном противостоянии 2-0))
02:43