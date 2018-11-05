Дмитрий Куликов: "Я радуюсь жизни в рамках того, что можно себе позволить"

Защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов в интервью "СЭ" отметил, что он не может строго соблюдать режим и жить без излишеств.

– В каком возрасте пришло понимание, что только через работу можно добиться успеха?

– У меня, наверное, до сих пор не пришло. Есть ребята, которые одно и то же едят, одним и тем же занимаются. У которых есть рутина, которую они всегда делают. Я так никогда не мог. Я радуюсь жизни в рамках того, что можно себе позволить.

– И что можете себе позволить из излишеств?

– Кока-колу выпить, например. Или я не могу, как некоторые другие ребята, постоянно есть одно и то же перед играми. Если я не могу смотреть на этот стейк, то я и не буду его есть. И не важно, как я себя чувствовал неделю назад после него, я съем что-то другое.

– Когда-то придете к тому, что все-таки лучше без излишеств?

– Навряд ли.

– Сергей Федоров рассказывал, что пришел к этому после 30.

– Да, чем старше становишься, тем больше замечаешь, что организм уже порой дает сбой.

– Что вас мотивирует?

– Когда был маленьким – желание не опозорить родителей, себя перед родителями. Сейчас – свое имя. (Игорь Еронко)

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