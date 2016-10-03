03:48 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Детройт" взял верх над "Чикаго" в контрольном матче, Налимов пропустил три шайбы

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"Детройт" нанес поражение "Чикаго" в предсезонном товарищеском матче со счетом 6:3. В воротах проигравшей команды 30 минут провел российский голкипер Иван Налимов. Он сделал 13 сэйвов и пропустил три шайбы. Защитник "Ред Уингз" Алексей Марченко участия во встрече не принимал, как и игроки "Блэкхокс" Артемий Панарин и Артем Анисимов.

В параллельной встрече "Миннесота" взяла верх над "Каролиной" – 3:1.

НХЛ

Предсезонные матчи

"Детройт" – "Чикаго" – 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)

"Миннесота" – "Каролина" – 3:1 (0:1, 1:0: 2:0)

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