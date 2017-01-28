Денис Мальгин: "В Перми бросались в глаза плохие дороги, много бродячих собак"

Нападающий "Флориды" Денис Мальгин в интервью "СЭ" отметил, что ему комфортно играть в США. Форвард, родившийся в Швейцарии, подчеркнул, что в России бывает нередко.

– Флорида – это пляжи и солнце. Сильно отличается от Перми?

– В Перми бросались в глаза плохие дороги, много бродячих собак. В Швейцарии такое не встретишь. Но я все равно люблю в России бывать. Для меня это не экзотика, я ведь приезжаю к родным, отдыхаю. А так да, во Флориде очень красиво и солнечно. Рад, что именно здесь оказался.

– Но это не самый хоккейный регион, не так ли?

– Да, с Монреалем или Торонто не сравнить. Не так много болельщиков, как, например, в том же Чикаго, где суператмосфера на трибунах. Хотелось бы и, чтобы и у нас было больше зрителей на матчах. Но зато знаете, что замечательно? Во Флориде на тренировку можно ходить в майке и шлепанцах. Это очень здорово.

– Чего ждать от "Флориды" в этом сезоне?

– Ох, не знаю… Трудно сказать. Пока есть шансы на плей-офф, надо цепляться. Думаю, справимся, у нас достаточно сильная команда. Отрыв от зоны плей-офф небольшой, а уж дальше как получится – все может быть. (Дмитрий ГРОШЕВ)

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