"Даллас" прервал трехматчевую серию поражений, обыграв "Лос-Анджелес"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Лос-Анджелес" уступил "Далласу" - 4:6. В этой встрече нападающий "Старз" Патрик Шарп набрал 3 (1+2) очка. Отметим, что "Звезды" сумели прервать безвыигрышную серию, которая составляла три матча.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Даллас" - 4:6 (0:1, 1:2, 3:3)

Голы: Ритчи - 8 (Корпикоски), 19:03 - 0:1. Сегин - 15 (Спецца, Гудлер), 29:04 - 0:2. Шор - 4 (мен., Пирсон, Даути), 35:05 - 1:2. Олексяк - 5 (Шарп, Факса), 37:43 - 1:3. Браун - 5 (бол., Дауд, Мартинес), 42:16 - 2:3. Шор - 7 (Факса, Шарп), 42:59 - 2:4. Копитар - 4 (Форборт, Льюис), 44:20 - 3:4. Даути - 7 (бол., Копитар, Картер), 45:18 - 4:4. Гудлер - 1 (Сегин), 47:44 - 4:5. Шарп - 2 (п.в., Факса, Шор), 59:07 - 4:6.

Вратари: Будай (Заткофф, 40:52, 58:46 - 59:07) - Лехтонен (Ниеми, 45:18).

Штраф: 2 - 6.

Броски: 22 (7+8+7) - 26 (7+11+8).

10 января. Лос-Анджелес. Staples Center.