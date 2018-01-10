"Чикаго" разгромил "Оттаву"

"Чикаго" на выезде переиграл "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Гости забросили 8 шайб, пропустив две.

Российский нападающий "Блэкхокс" Артем Анисимов участия во встрече не принимал из-за травмы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Чикаго" - 2:8 (0:1, 2:5, 0:2)

Голы: Паник - 6 (Кемпны, Мерфи), 18:51 - 0:1. Шарп - 6 (Кейн, Кемпф), 25:14 - 0:2. Шмолц - 11 (бол., Истерли, Кейн), 28:15 - 0:3. Тэйвз - 13 (Истерли, Кит), 29:53 - 0:4. Стоун - 18, 30:35 - 1:4. Брассар - 12 (Стоун, Сиси), 36:39 - 2:4. Шмолц - 12 (бол., Шарп, Кейн), 37:33 - 2:5. Рутта - 4 (бол., Кейн, Форсберг), 39:07 - 2:6. Тэйвз - 14 (Хиностроза), 43:24 - 2:7. Кейн - 18 (бол., Кит, Шмолц ), 50:01 - 2:8.

Вратари: Андерсон (Кондон, 29:53) - Форсберг.

Штраф: 14 - 10.

Броски: 27 (8+11+8) - 43 (17+14+12).

10 января. Оттава. Canadian Tire Centre.