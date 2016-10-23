05:14 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Чикаго" одолел "Торонто" по буллитам, Анисимов и Панарин набрали 4 очка на двоих

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"Чикаго" одолел "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 4:4. Первой звездой поединка признан нападающий "Блэкхокс" Артемий Панарин, оформивший ассистентский дубль и реализовавший послематчевый штрафной бросок, который стал решающим. Вторая звезда – его партнер Артем Анисимов, забросивший две шайбы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Торонто" – 5:4 Б (1:1, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Наши: Анисимов (19:11/2/+2), Панарин (21:00/3/+2) – -

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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.BattleFish.

Красавцы, волевая победа, но Чикаго играет ужасно, что в Коламбусе, что дома с Торонто! Жуткий отскок чисто на опыте! Кейн "Мистер Артросс" это просто трешак, худший в звене Анисимова, играют с перебоями как и вся команда! Лучшие в индейцах из нападающих пока только Паник и Артем Анисимов!

05:52

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