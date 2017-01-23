10:49 | ХОККЕЙ — НХЛ

Брюс Будро: "Чтобы побеждать в НХЛ, нужно уметь вести в счете"

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Главный тренер "Миннесоты" Брюс Будро считает, что его команда сыграла не лучшим образом в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нэшвиллом" (2:4). По его словам, необходимо действовать увереннее в таких матчах.

– Очевидно, если мы хотим выигрывать турнир, то должны быть лучше, – цитирует официальный сайт НХЛ Будро. – Так выиграть не получится. Нужно уметь вести игру, лидировать в счете. В НХЛ тяжело вести в счете. Ты должен постоянно стремиться увеличивать отрыв, а не просто удерживать преимущество.

 

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