Брюс Будро: "Чтобы побеждать в НХЛ, нужно уметь вести в счете"

Главный тренер "Миннесоты" Брюс Будро считает, что его команда сыграла не лучшим образом в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нэшвиллом" (2:4). По его словам, необходимо действовать увереннее в таких матчах.

– Очевидно, если мы хотим выигрывать турнир, то должны быть лучше, – цитирует официальный сайт НХЛ Будро. – Так выиграть не получится. Нужно уметь вести игру, лидировать в счете. В НХЛ тяжело вести в счете. Ты должен постоянно стремиться увеличивать отрыв, а не просто удерживать преимущество.