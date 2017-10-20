"Бостон" и "Ванкувер" забросили на двоих 9 шайб

"Бостон" обыграл "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:3. В составе "Брюинз" весь матч отыграл российский вратарь Антон Худобин. Он отразил 26 бросков. За "Кэнакс" 14 минут 14 секунд провел нападающий Александр Бурмистров. На его счету один силовой прием. Самым результативным игроком встречи стал канадский форвард "Бостона" Патрис Бержерон. В его активе гол и три результативные передачи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Ванкувер" - 6:3 (4:1, 1:2, 1:0)

Голы: Бьорк (2), Пастрняк, Крейчи, Маршанд, Бержерон - Дорсетт, Ванек, Хорват

Наши: - - Бурмистров (14:14/0/-1)