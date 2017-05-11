06:53 | ХОККЕЙ — НХЛ

Барри Тротц: "Вашингтон" способен на большее, но сегодня проглотил горькую пилюлю"

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Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после седьмого матча 1/4 финала плей-офф НХЛ против "Питтсбурга" (0:2, 3-4) отметил, что команда способна на большее, чем выход во второй раунд. Под руководством Тротца "Кэпиталз" третий год подряд вылетают из полуфинала конференции.

- Когда вы теряете право продолжить плей-офф, но чувствуете, что команда на самом деле способна на большее... Это очень горькая пилюля, которую мы проглотили, - приводит Yahoo слова Тротца.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Проба положительна

Бровки домиком..похож на маленького злобно-доброго...кого)?

07:21

Chrome

Пилюлю? :))

07:10

Якут Хан

Дурачок лысый)) иди водку кушай))

07:04