Барри Тротц: "Вашингтон" способен на большее, но сегодня проглотил горькую пилюлю"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после седьмого матча 1/4 финала плей-офф НХЛ против "Питтсбурга" (0:2, 3-4) отметил, что команда способна на большее, чем выход во второй раунд. Под руководством Тротца "Кэпиталз" третий год подряд вылетают из полуфинала конференции.

- Когда вы теряете право продолжить плей-офф, но чувствуете, что команда на самом деле способна на большее... Это очень горькая пилюля, которую мы проглотили, - приводит Yahoo слова Тротца.