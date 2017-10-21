08:29 | Хоккей — НХЛ

Барри Тротц: "У Овечкина базиллион голов в НХЛ"

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Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц высоко оценил результативность капитана команды Александра Овечкина. В матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта" (4:3 ОТ) россиянин забил победный гол в овертайме, ставший для него 20-м в лиге. По этому показателю Овечкин вышел на первое место.

- Если дать Алексу достаточно шансов, то один он точно реализует. Вот почему у него базиллион голов в этой лиге, - цитирует официальный сайт НХЛ Тротца.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Марио66

Достаточно 8-ми, Барри.

08:39