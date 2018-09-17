Барков будет капитаном "Флориды" в новом сезоне

Форвард Александр Барков будет капитаном "Флориды" в сезоне-2018/19, сообщает клубная пресс-служба. 23-летний игрок выступает за сборную Финляндии, но имеет российского гражданство.

- Александр готов стать капитаном "Флориды". У него есть все качества лидера: непревзойденная трудовая этика, мудрость, а также уважение и восхищение товарищей по команде, - сказал генеральный менеджер клуба Дейл Таллон. - Решительность и страсть Александра к игре сделали его одним из лучших игроков НХЛ.

В прошлом сезоне Барков был ассистентом капитана "Пантерз". Всего в НХЛ он провел 331 матч и набрал 249 очков (100 шайб и 149 передач).