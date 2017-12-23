Барбашев – об отправке в фарм-клуб: "У меня были несколько иные планы на сезон"

Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев отметил, что за время, проведенное в фарм-клубе, у него прибавилась уверенность в своих силах. Он также добавил, что второй год в НХЛ стал для него сложнее первого.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 22-летний россиянин провел 10 матчей и не отметился результативными результатами.

– У меня были несколько иные планы на этот сезон, и я надеялся остаться в "Сент-Луисе". Но начало чемпионата получилось слабым, и после шести матчей я понимал, что для меня самое лучшее решение будет поехать в АХЛ и попробовать вернуть уверенность, – приводит официальный сайт НХЛ слова Барбашева. – Время в Чикаго мне здорово помогло. У меня и там оказалось сложное начало, но с каждой игрой я чувствовал, что прихожу в себя и уверенность возвращается.



Не думаю, что в октябре у меня были какие-то проблемы с физикой. Скорее дело в том, о чем мне уже говорил не один человек: второй год в НХЛ получается самым сложным. Тогда я приехал в основную команду с хорошей уверенностью в своих силах и пониманием, что мне нечего терять. Сейчас тяжелее. Если игра с первого дня не пошла, появляется давление.