"Баффало" подтвердил назначение Хаусли на пост главного тренера

Фил Хаусли стал новым главным тренером "Баффало", сообщает клубная пресс-служба. Ранее специалист входил в тренерский штаб "Нэшвилла". "Сэйбрз" был первым клубом в игровой карьере Хаусли, который выступал на позиции защитника. Он был выбран под общим шестым номером в первом раунде драфта 1982 года. В составе "Баффало" он провел восемь сезонов, после чего выступал за "Виннипег", "Сент-Луис", "Калгари", "Нью-Джерси", "Вашингтон" и "Торонто". Он завершил карьеру в 2003 году. Отметим, что в 2013 году Хаусли привел молодежную сборную США к золотым медалям чемпионата мира, который проходил в Уфе.