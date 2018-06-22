"Баффало" не будет продлевать контракт с Ленером, он станет свободным агентом

По информации инсайдера TSN Боба Маккензи, "Баффало" не заинтересован в продлении контракта с голкипером Робином Ленером. 26-летний хоккеист 1 июля станет неограниченно свободным агентом.

Напомним, что последние два сезона швед был основным вратарем "Сэйбрз", однако в клубе решили найти другого кандидата на место основного голкипера. Бэкапом будет Линус Улльмарк.

В прошлом сезоне Ленер провел в регулярном чемпионате 53 матча, в которых отражал 90,8 процента бросков, в среднем пропуская по 3,01 шайбы за игру. По контракту он получал 2,225 миллиона долларов за сезон.