"Айлендерс" обыграл "Тампу", Кучеров очков не набрал

"Айлендерс" обыграл "Тампу" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:1. Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров провел на льду 21 минуту 58 секунд и очков не набрал. Защитник Михаил Сергачев за 23 минуты 29 секунд заработал показатель "-2".

Голкипер Андрей Василевский отразил 23 броска из 27.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" - "Тампа-Бэй" - 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Голы: Нельсон - 16 (бол., Эберле, Барзал), 1:21 - 1:0. Клаттербак - 3 (Мартин, Сизикас), 4:27 - 2:0. Тэйвз - 3, 4:43 - 3:0. Сизикас - 11 (Мартин, Клаттербак), 31:03 - 4:0. Макдона - 5 (Стэмкос, Палат), 38:12 - 4:1. Бэйли - 10 (п.в., Ли, Ледди), 59:08 - 5:1.

Вратари: Грайсс - Василевский (50:13 - 51:13, 55:08 - 59:08).

Штраф: 6 - 2.

Броски: 28 (10+14+4) - 39 (6+22+11).

Наши: - - Кучеров (21.58/2/-1), Сергачев (23.29/4/-1).

14 января. Нью-Йорк. Barclays Center.