"Аризона" обыграла "Каролину", несмотря на гол Свечникова

"Аризона" в овертайме выиграла у "Каролины" в матче регулярного чемпионата НХЛ. После первого периода гости проигрывали в 3 шайбы, но смогли перевести игру в овертайм, где за минуту проиграли.

В составе проигравшей команды голом отметился 18-летний россиянин Андрей Свечников.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Каролина" - 4:3 ОТ (3:0, 0:1, 0:2, 1:0)

Голы: Ричардсон - 4 (мен., Голигоски), 13:07 - 1:0. Перлини - 2 (бол., Голигоски, Экман-Ларссон), 15:57 - 2:0. Казинс - 1 (Стром, Голигоски), 16:52 - 3:0. Мартинук - 4 (Фольк, Валлмарк), 30:34 - 3:1. Свечников - 3 (Славин, ван Римсдайк), 53:42 - 3:2. Стаал - 5 (Макгинн, Уильямс), 54:22 - 3:3. Грабнер - 3 (Келлер), 61:17 - 4:3.

Вратари: Раанта - Мразек.

Штраф: 12 - 6.

Броски: 25 (12+7+5+1) - 51 (10+17+23+1).

Наши: Любушкин (11.34/0/-1) - Зыков (12.38/0/-1), Свечников (16.36/4/+1).

3 ноября. Глендейл. Gila River Arena.