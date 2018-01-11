"Аризона" обменяла Дюклера в "Чикаго" на Паника

НХЛ на своем официальном сайте объявила об обмене между "Чикаго" и "Аризоной". Нападающий "Блэкхокс" Рихард Паник и Лоран Дофен перебрались в "Койотс", а в обратном направлении последовали Энтони Дюклер и защитник Адам Кленденинг, который будет выступать в АХЛ.

В этом сезоне 22-летний Дюклер провел 33 матча в регулярном чемпионате и набрал 15 (9+6) очков, на счету 26-летнего Паника 16 (6+10) очков в 37 встречах.