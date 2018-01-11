"Аризона" обменяла Дюклера в "Чикаго" на Паника

НХЛ на своем официальном сайте объявила об обмене между "Чикаго" и "Аризоной". Нападающий "Блэкхокс" Рихард Паник и Лоран Дофен перебрались в "Койотс", а в обратном направлении последовали Энтони Дюклер и защитник Адам Кленденинг, который будет выступать в АХЛ.
В этом сезоне 22-летний Дюклер провел 33 матча в регулярном чемпионате и набрал 15 (9+6) очков, на счету 26-летнего Паника 16 (6+10) очков в 37 встречах.
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Sправедливый
bezik, и от Шевченко, когда были прямые эфиры, я много интересного узнал. ------------------------- Тебе везёт. ))) А я ничего интересного и нового... )))
10:58
bezik
S, и от Шевченко, когда были прямые эфиры, я много интересного узнал. А какие инсайды выдает Шевченко? Он пишет обзоры по своим субъективным критериям. Ну и пусть.
10:47
Sправедливый
Vasek, А верить всему написанному, в т.ч. и ген. менеджерами не стоит ------------ согласен, но тут ситуация, как с Дюшеном: все знали, что он НЕ хочет играть за свой клуб и клуб его активно шопит. Дождались лучшего предложения и обменяли. Был бы Дюклейр плох, за ним бы пол лиги не гонялось... ------------------ Вот такой контекст я принимаю, но bezik то изначально назвал Дюклера "ленивым негром (фу какой шовинизм ))) ) не пашущим на площадке". А это, мягко говоря, не соответствует действительности.
10:46
Sправедливый
bezik, Вот смотри простой пример. Шевченко же можно считать инсайдером, правда? И что он всегда правдивые вещи по игрокам пишет? У него даже наши ребята каким то образом разграничены! А уж про то, как он постоянно легионеров КХЛ опускает, можно саги писать! Всё они ему жить и развивать наш хоккей не дают. Думаешь, тамошние журналюги совсем другие?
10:42
Vasek
Sправедливый, А верить всему написанному, в т.ч. и ген. менеджерами не стоит ------------ согласен, но тут ситуация, как с Дюшеном: все знали, что он НЕ хочет играть за свой клуб и клуб его активно шопит. Дождались лучшего предложения и обменяли. Был бы Дюклейр плох, за ним бы пол лиги не гонялось. Поэтому он и есть тут главная фигура сделки. Игрок не бездарный и харизматичный - хоккеисты-негры по определению выделяются на льду))) И цена за него неплохая получилась Паник. Паник так-то игрок с потенциалом в 0,5 очка за игру и хорошим контрактом ещё на год. А Дюклер летом ограниченно св.агент с правом на арбитраж. Среди тех, кто заинтересован в Дюклере, по-моему, называли много команд, в том числе, по-моему, Пенс и Тампу. Чикаго своих вероятных кубковых конкурентов обошло.
10:35
Sправедливый
bezik,... ты же новости по телевизору узнаешь... ------------ Если хоккейные, то нет. )))
10:34
Sправедливый
bezik берешь и читаешь инсайды про клубы НХЛ. ты же новости по телевизору узнаешь, а не сам ездишь и смотришь ------------ Если хоккейные, то нет. )))
10:31
Sправедливый
Vasek Sправедливый, а ты тож упертый )))... -------------- Конечно, упёртый! Я ж спортсмен! До сих пор (а я уже дед), даже упираюсь и завожусь, когда играю (да, да до сих пор) в разные игры, начиная от тенниса и заканчивая футболом. Вот в хоккей уже лет пять-шесть не играл, правда. ))) ... Просто, когда человек говорит, что следит за игрой, я это на себе проецирую. Я уже как то писал, что смотрю за сезон порядка 200 игр в живую (т.е. с трибуны). И так много лет (в последние года два, правда уже поменьше будет), но когда потом (или во время игры) с корифеями общаешься, то понимаешь, что где то что то всё равно мог упустить, не увидеть... А верить всему написанному, в т.ч. и ген. менеджерами не стоит. Я до хрена этих писак (журналистов) повидал, да и ГМ тоже...
10:29
Sправедливый
* Извиняюсь, Дворак же , конечно, в том году был самым полезным в "Аризоне". Вообще единственным (кто играл) был в плюсе! Но сути это не меняет. )))
10:20
Vasek
Sправедливый, а ты тож упертый ))) bezik про Дюклера все, как есть написал. И редакция вон выше слова ГМа собак Чайки запостила: Он хотел уйти еще несколько лет назад, когда команда была им недовольна, теперь игрок сам недоволен командой, – цитирует AP Чайку. Дюклейр не бесталанный, но своенравный. Притом в Аризону его брали к его друзьям-партнерам из молодежки к Доми, а потом ещё и Крауза к ним прикупили. Но не получилось. Все-таки Аризона не сборная Канады)))
10:16
bezik
S, так он и просил обмена. в прошлом году его вообще в АХЛ мариновали в начале сезона, потом неплохо отыграл в звене с Бурмистровым и Доми, когда стало ясно, на каком дне койоты
10:14
bezik
берешь и читаешь инсайды про клубы НХЛ. ты же новости по телевизору узнаешь, а не сам ездишь и смотришь
10:12
Sправедливый
bezik Приуныл он в пустыне, но он же негр, а значит в Чикаго повысит медийность --------------------- Вот здесь ты прав. И, повторюсь, возможно он просто хотел свалить из пустыни и "Чикаго" для него чуть ли не лучший вариант!
10:12
Sправедливый
bezik S, слишком мало ты следишь за Аризоной. К нему куча претензий по самоотдаче и тренировкам, нежелание пахать на площадке... --------------- Я, практически не слежу за Аризоной! ))) Но, всё же, статистика опровергает твои слова. Посуди сам, он играет мало, но, среди тех кто играет также мало, он лучший! И даже не столько по очкам, сколько по показателю полезности. Т.е., получается он не пашет на площадке, но не пропускает при этом (!), затем его меняет условный Перлини (Мартинок) и пропускают? Странно, как то. ))) Возможно, конечно, что он как то намеренно вальяжно вёл (такое бывает) себя перед тренером на тренировках, но говорить о том, что он меньше всех отдаётся в игре, как то не правильно. У него (и ещё у Коусинса) так то вообще лучший показатель полезности в команде! Среди нормально играющих, естественно. Случайность? Не думаю, потому как и в том году он далеко не худший был, только самому Доуну уступал и Перлини. Я не уверен, что ты все матчи "Аризоны" с трибуны смотришь ))), а как ещё самоотдачу (да ещё в сравнение с другими) определить, я не знаю. Ты знаешь? Расскажи. )))
10:10
Sправедливый
Vasek bezik, плюсую. Именно Дюклейр главная фигура сделки... -------------- Ну тогда понятно.
09:56
bezik
S, слишком мало ты следишь за Аризоной. К нему куча претензий по самоотдаче и тренировкам, нежелание пахать на площадке. Приуныл он в пустыне, но он же негр, а значит в Чикаго повысит медийность - это же Америка. Ну и контракт у него дешевый, золотых гор ему предлагать необязательно, а Чикаго спокойно избавилось от Паника ибо молодежь в виде Дебринката, Хинострозы и др. вполне неплохо заиграла. как я понимаю, Чикаго пока рассчитывает, что Хосса-таки еще сыграет за ястребов, поэтому Боумэн не забивает платежку, рассчитывая на LTIR
09:54
Sправедливый
bezik, А Дюклер ленивый что ли? Откуда знаешь? Так то, глядя на статистику совсем этого не скажешь. Скорее, его придушивали чуток... Ну и на фига такой "Чикаго" нужен тогда?
09:50
Vasek
bezik, плюсую. Именно Дюклейр главная фигура сделки. За ним давно охотились половина лиги и Чикаго видимо больше всех предложил - целого Паника и ещё бывшего проспекта Аризоне вернул (типа и со своей стороны добавил франкофонский колорит))) Кленденинг вполне годный атакующий деф (типа Куккука тамповского) - полный ноль в обороне и способный в РР, даже немного было жалко, когда у него в Питтсбурге не сложилось. Ну или из-за ностальгических чувств: мы вам вашего проспекта докинем, а вы нам - нашего =))
09:45
Весёлый©
Есть три стула. Первый - вырастить, что-нибудь молодое, пока Тазик и Патти не слишком состарились. Второй - притащить в состав что-нибудь опытное и гриндящее, чтобы бороться за плей-офф. Третий - не платить никому из них больших денег. Вот так и балансируют.
09:43
bezik
S, спорное утверждение. Именно Аризона хотела избавиться от ленивого негра. А после обмена Ялмарссона на Мёрфи быстро договорились. Конечно, придаток в виде Кленденинга не очень понятен. в Чикаго с защами итак избыток. для фарма, неважно
09:09
Sправедливый
Похоже, не игровые причины тут. Иначе, зачем? И, кстати, правильно было бы написать, что "Чикаго" обменял... ))) Всё-таки, как то от более сильной команды, претендующий на плей-офф (а то и больше!))) ), надо отталкиваться.
09:06
bezik
Взаимовыгодно, похоже. Паник в прошлом забивал неплохо, в этом приуныл.
08:24