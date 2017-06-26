"Аризона" не предложит Бурмистрову новый контракт?

По информации AZ Sports, руководство "Аризоны" не планирует предлагать новый контракт нападающему Александру Бурмистрову. Этим летом 25-летний хоккеист станет ограниченно свободным агентом.

Напомним, что в "Аризону" Бурмистров перешел по ходу минувшего сезона из "Виннипега" через драфт отказов. В составе "Койотов" он провел 26 матчей в регулярном чемпионате и набрал 14 (5+9) очков. Всего в лиге на его счету 324 игры и 95 (35+60) очков.

Отметим, что "Аризона" подписала уже двух центральных форвардов, играющих на позиции россиянина.