"Аризона" на выезде обыграла "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3 по буллитам. Дубль на свой счет записал нападающий "Койотс" Алекс Гальченюк. Кроме того, форвард забросил победный буллит.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Аризона" - 3:4 Б (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Хед - 1 (бол., Власик, Торнтон), 15:11 - 1:0. Гальченюк - 4 (Келлер), 15:31 - 1:1. Гальченюк - 5 (бол., Келлер, Шмолц ), 32:21 - 1:2. Хертл - 11 (Браун, Власик), 44:17 - 2:2. Гарлэнд - 2 (Паник, Чикран), 46:06 - 2:3. Хертл - 12 (Кейн, Браун), 53:53 - 3:3.

Победный буллит: Гальченюк.

Вратари: Делл - Кюмпер.

Штраф: 10 - 12.

Броски: 38 (10+6+14+8) - 26 (11+10+4+1).

Наши: - - Любушкин (12.39/0/-1).

24 декабря. Сан-Хосе. SAP Center.