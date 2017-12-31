Андрей Свечников: "У нас 68 матчей в сезоне. Какая еще девушка?"

Нападающий молодежной сборной России​ Андрей Свечников в интервью спецкору "СЭ" в Баффало Алексею ШЕВЧЕНКО отметил, что думает только о хоккее. По его словам, из-за плотного графика в молодежной лиге Онтарио не остается времени на личную жизнь.

- Хочу играть в НХЛ, хочу в ближайшем сезоне выиграть Мемориальный кубок, - заявил Свечников. - А сейчас хочу выиграть молодежный чемпионат мира.

- Понятно.

- Но если вы думаете, что я обманываю, то ошибаетесь. У меня действительно все мысли только о хоккее. Я им и живу.

- Встретите какую-нибудь девушку - и понеслось.

- У нас 68 матчей в сезоне, между ними тренировки. Какая еще девушка? Хотя, конечно, я общаюсь с ними, но вряд ли пока меня что-то собьет с пути.

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