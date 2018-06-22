Андрей Свечников: "Был бы совсем не против оказаться в "Каролине"

Нападающий Андрей Свечников, претендующий на топ-3 драфта НХЛ-2018 отметил, что не против оказаться в "Каролине"​. 18-летний хоккеист недавно уже посетил стадион в Роли и остался доволен городом.

– Тесты прошли неплохо, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Свечникова. – Я готовился, хотя и был не в лучшей форме. К тренировочному лагерю в сентябре форму наберу еще сильнее. Вопросы все задают одни и те же. Спрашивают, какие у тебя сильные стороны, слабые стороны. Спрашивали про брата и советы, которые он дает. О разнице между НХЛ и юниорскими лигами и так далее.

Роли – очень хороший город, с отличным климатом и приветливыми жителями. Я был бы совсем не против тут оказаться. О составе еще не думаю. Пока меня не выбрали – возможно все. Опять же, на 100 процентов уверенным в этом быть нельзя, но я думаю, что буду играть в НХЛ в следующем же сезоне.