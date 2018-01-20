"Анахайм" продлил серию поражений "Лос-Анджелеса" до шести матчей

"Анахайм" на своем льду обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Кингз" потерпели шестое поражение подряд, "Утки" выиграли второй матч кряду. Оба клуба идут вне зоны плей-офф.
Отметим, что команды не могли поразить ворота друг друга на протяжении двух периодов. В составе победителей в третьем отрезке игры отличились Адам Хенрик, который забросил первую шайбу за клуб, и Райан Кеслер. У "Кингз" забил форвард Алекс Иафалло.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Анахайм" – "Лос-Анджелес" – 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
Голы: Хенрик - 11 (Каше), 42:05 - 1:0. Иафалло - 3 (Копитар, Маззин), 44:48 - 1:1. Кеслер - 3 (Бошемен, Кольяно), 52:21 - 2:1.
Вратари: Гибсон - Куик (58:28).
Штраф: 2 - 4.
Броски: 31 (17+8+6) - 24 (5+10+9).
20 января. Анахайм. Honda Center.
Vasek
зато как хороши Кингс в меньшинстве. Просто песня! Все четверо всё время двигаются, находясь лицом к шайбе при этом умудряясь не дать сопернику оторваться от опекуна и не закрывая обзор Куику. Неудивительно, что лидируют по ПК во всей НХЛ. Даже не парятся, как прочие клубы, по поводу выброса шайбы из зоны типа у вас и в позиционке ничего не получится ))) Лучший синхронный ансамбль НХЛ в обороне. Обидно как-то, что Даути Норриса лишится из-за пролёта ЛАКа мимо ПО. Атака у них угэшная. Одним Картером исправить будет тяжело. Когда он вернется пока неизвестно пока так и пишут бессрочный мол (S вчера спрашивал)
11:06
bezik
Ну все прошло, как и ожидалось. Победа Утят,минимум голов, максимум возни и толкотни. На 4 игроках сезон не вытянуть,короли будут бороться до конца, но..
09:43