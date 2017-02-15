Алексей Марченко: "Не думаю, что нам с Зайцевым предстоит играть вместе в "Торонто"

Российский защитник "Торонто" Алексей Марченко считает, что в клубе ему не удастся сыграть в паре с соотечественником Никитой Зайцевым. В прошлом году хоккеисты играли вместе в сборной России на Кубке мира и чемпионате мира.

- Я не думаю, что нам с Никитой предстоит играть вместе: мы оба праворукие, а Бэбкок любит, когда в паре есть баланс, - цитирует пресс-службы лиги Марченко. - Может быть в какие-то моменты будем вместе выходить в меньшинстве, но на постоянной основе тренер едва ли на это пойдет. Впрочем, для меня сейчас главное играть. Просто играть.