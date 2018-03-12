10:30 | Хоккей — НХЛ

Александр Радулов: "Надо перестроиться и готовиться дальше"

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Нападающий "Далласа" Александр Радулов, забросивший единственную шайбу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Питтсбурга" (1:3), отметил, что нужно внести коррективы и готовиться дальше. По его словам, в шестиматчевом гостевом турне команде необходимо набирать очки.

- Надо возвращаться к работе и готовиться к следующему поединку, - цитирует Радулова русскоязычная версия официального сайта НХЛ. - Надо посмотреть видео, внести коррективы. Турне долгое, нам нужны очки. Сегодня мы провели не лучший свой матч. Так что надо перестроиться и готовиться дальше.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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maks55555

Зачем они вам нужны, давайте, как Айлендерс, в нужный момент серия поражений и все закончено.

12:11

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