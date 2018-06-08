Александр Овечкин: "В последние минуты матча молился богу"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, признанный самым ценным игроком Кубка Стэнли, поделился впечатлениями на льду после вручения трофея. Столичные хоккеисты победили 4:3 и впервые в своей истории завоевали Кубок Стэнли.



- В последние минуты игры просто молился богу, - признался Овечкин в интервью Sportsnet. - Вспоминал ушедших в лучший мир родных, и просил у них помощи. И нам все удалось. Мы все рады безмерно, и гордимся тем, что достигли этого успеха. Эмоции непередаваемые. Даже не представляю, что творится в Вашингтоне. Наши болельщики просто сходят с ума. Рад за всю нашу команду и организацию. Мы ждали так долго, и в конце концов взяли Кубок.

- Каково привести команду к такому триумфу?

- Мы просто сделали это. Не важно как и что потребовалось. Посмотрите на улыбки наших фанатов и ребят в команде. Это незабываемо, и я запомню этот момент на всю жизнь.

Been a long time coming. pic.twitter.com/vO6RflhBTY – The Stanley Cup (@StanleyCup) 8 июня 2018 г.

- Что может еще так украсить вашу жизнь?

- Я продолжаю думать о том, что произошло за 10 минут церемонии награждения. Это невероятно. Я просто счастлив.

- Что скажете фанатам?

- Мы это сделали. Бегом за пивом и начните уже праздновать. "Вашингтон" - чемпион, детка!