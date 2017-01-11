Александр Овечкин: "Тысяча очков? Я не чувствую себя старым"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что несмотря на приближающуюся цифру в 1000 очков в матчах регулярного чемпионата НХЛ, он по-прежнему чувствует себя молодым. В предстоящем встрече против "Питтсбурга" (12 января в 4:00 по московскому времени) россиянин может набрать свой тысячный бал в лиге. На данный момент на его счету 999 (544+455) баллов в 879 матчах.

– Я не чувствую себя старым, – цитирует Washington Post Овечкина. – Я имел ввиду, что когда ты набираешь столько очков в лиге, то это означает, какую долгую карьеру ты проводишь. Я все еще молод.