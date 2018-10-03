09:49 | Хоккей — НХЛ

Александр Овечкин: "Осталось выиграть Олимпиаду - и все, можно заканчивать"

Александр Овечкин. Фото ФХР
Александр Овечкин. Фото ФХР
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Нападающий "Вашингтона"  Александр Овечкин признался, что ему для полного счастья не хватает победы на Олимпийских играх. В прошлом сезоне россиянин выиграл Кубок Стэнли.

– Этот год получился очень хорошим, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Овечкина. – Сережка родился. Все, слава богу, живы-здоровы. А в хоккее мне теперь осталось только Олимпиаду выиграть. А так уже, можно сказать, есть все награды – и командные, и индивидуальные. В России первенство выигрывал, чемпионат мира выигрывал, Кубок Стэнли есть. Остались Олимпийские игры – и все, можно заканчивать.

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