Александр Овечкин: "Не думаю, что рекорд Гретцки может быть когда-нибудь побит"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин сомневается, что ему удастся побить рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в НХЛ. На данный момент у россиянина 543 шайбы, а на счету Гретцки – 894.

– Не думаю, что это возможно. Я разговаривал с Уэйном и не думаю, что его рекорды когда-нибудь могут быть побиты, - цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. - Игра изменилась. Мне надо забивать по 50 голов шесть лет, так? Это будет 300, и этого будет все равно недостаточно. Просто надо использовать каждый шанс. Хоккей изменился. Игра изменилась. Надо быть к этому готовым.