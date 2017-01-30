Александр Овечкин: "Гретцки подошел к нам с Кросби и сказал, что мы будем играть вместе"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после победы в Матче звезд НХЛ-2017 заявил, что старался наладить взаимодействие со своим партнером по команде Столичного дивизиона Сидни Кросби из "Питтсбурга".

– Гретцки подошел к нам с Кросби и сказал, что мы будем играть вместе, – приводит официальный сайт НХЛ слова Овечкина. – Нам надо было наладить взаимопонимание, понять, как мы будем действовать на льду. Мы все выкладывались, принимали броски на себя, двигались, чтобы соперник не смог выйти вперед. Играть было интересно.