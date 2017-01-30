09:29 | ХОККЕЙ — НХЛ

Александр Овечкин: "Гретцки подошел к нам с Кросби и сказал, что мы будем играть вместе"

0
0
0

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после победы в Матче звезд НХЛ-2017 заявил, что старался наладить взаимодействие со своим партнером по команде Столичного дивизиона Сидни Кросби из "Питтсбурга".

Гретцки подошел к нам с Кросби и сказал, что мы будем играть вместе, – приводит официальный сайт НХЛ слова Овечкина. – Нам надо было наладить взаимопонимание, понять, как мы будем действовать на льду. Мы все выкладывались, принимали броски на себя, двигались, чтобы соперник не смог выйти вперед. Играть было интересно.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ