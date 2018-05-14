Александр Овечкин: "Это еще не конец"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин остался доволен игрой команды во втором матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли с "Тампа-Бэй" (6:2, 2-0). Россиянин в этой игре отметился голом и голевой передачей.

– Это здорово, но еще не конец, – цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. – На своем льду мы постараемся взять еще игры. У соперника сильные игроки, а нам нужно сыграть так же, чтобы не позволить ему ничего. Я говорил перед игрой, что мы все должны активизироваться. Мы сыграли напряженно, умно, и все выполняли свою работу.