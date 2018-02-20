Александр Овечкин: "Баффало" подарков не делал, так что нам пришлось непросто"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин отметил вратаря команды Филипа Грубаэура после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Баффало" (3:2). Сам Овечкин забросил первую шайбу в этом матче.

– Соперник нам ничего не дарил, нам приходилось бороться на льду. Мы хорошо провели первый период, а во втором забили важные шайбы, которые имели ключевое значение, – цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. – После этого "Баффало" прибавил, они создавали моменты, но Грубауэр провел отличный матч.