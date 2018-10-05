20 сэйвов Варламова помогли "Колорадо" обыграть "Миннесоту"

"Колорадо" выиграл у "Миннесоты" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Российский вратарь "Эвеланш" Семен Варламов сделал 20 сэйвов.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Колорадо" - "Миннесота" - 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Голы: Паризе - 1 (Койву, Нидеррайтер), 6:14 - 0:1. Седерберг - 1 (Нието), 12:29 - 1:1. Маккиннон - 1 (Рантанен, Немет), 30:26 - 2:1. Рантанен - 1 (п.в., Ландескуг), 58:07 - 3:1. Комфер - 1 (бол., п.в., Керфут, Седерберг), 59:40 - 4:1.
Вратари: Варламов - Дубник (57:59 - 58:07, 59:09 - 59:40).
Штраф: 10 - 10.
Броски: 40 (14+18+8) - 21 (5+8+8).
Наши: Задоров (16.25/3/+1) - -.
5 октября. Денвер. Pepsi Center.