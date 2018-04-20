Вячеслав Фетисов: "У Ковальчука и Радулова есть право отказаться от сборной"

Легендарный защитник Вячеслав Фетисов, которому сегодня исполняется 60 лет, прокомментировал отказ Ильи Ковальчука и Александра Радулова присоединиться к сборной России.

- Илья Ковальчук и Александр Радулов отказались от участия в чемпионате мира в составе сборной России.

- Это их право. Они это право заслужили. Они тоже понимают меру ответственности. Я долго играл и понимал, что если есть такое приглашение, но у тебя нет сил или есть проблемы со здоровьем – то лучше отказаться. И это тоже поступок.

Хотел бы пожелать молодым ребятам успеха на чемпионате мира. Посмотрев на них, мы поймем, что нас ждет. Знаете, в советском хоккее у нас был свой стиль. Которого сейчас нет и близко. Как бы меня ни убеждали в обратном. У нас нет того, что в свое время восхищало весь мир. Надеюсь, что эти ребята сумеют привнести в хоккей то, что будет всех восхищать. (Игорь ЕРОНКО)