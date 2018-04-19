"Хоккей - это зызнь". Юный хоккеист вырвал себе зуб броском шайбы

Восьмилетний краснодарец Михаил Буров придумал самый оригинальный способ, как вырвать молочный зуб. И уж точно самый спортивный.

Юный Михаил увлекается хоккеем и старается всю жизнь проводить вместе с любимой игрой. И когда у него заболел передний нижний зуб, он привязал пресловутую веревочку к шайбе. А его отец Денис, который тоже любит хоккей, записал видео хитрой "операции" и выложил его в интернет.

На Ютубе ролик вышел недавно, а вот в инстаграме Дениса Бурова он уже собрал четыре тысячи просмотров и множество позитивных комментариев - "Трус не играет в хоккей", "Настоящий джигит" и другие восторженные отзывы.

Привязав веревочку к зубу и шайбе, он мощно бросил ее в дверной проем, который выполнял роль ворот. Все прошло удачно: зуб вылетел, и мальчик избавился от неприятной боли, которая мешала ему есть.

Как рассказал отец юного спортсмена порталу "Блокнот-Краснодар", Михаил занимается хоккеем уже четыре года и выступает за местную команду "Юность". Он становился лучшим игроком двух последних краевых турниров. (Дмитрий СОМОВ)