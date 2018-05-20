13:03 | Хоккей

Альфредссон, Блэйк, Челиос и Лехтинен введены в Зал славы ИИХФ


Нападающие Даниэль Альфредссон (Швеция) и Йере Лехтинен (Финляндия), а также защитники Роб Блэйк (Канада) и Крис Челиос (США) введены в Зал славы ИИХФ как регулярные члены (вводят за вклад в развитие хоккея). Кроме того, той же чести удостоились бывший судья и инспектор Боб Нэдин (Канада) и функционер Филип Лакарьер (Франция).

Приз имени Ричарда Торриани (за вклад в успехи национальной команды в соревнованиях ИИХФ) вручен Йесперу Дамгорду, защитнику сборной Дании. При имени Поля Луака (за службу международному хоккею) достался Кирову Липману, многолетнему главе Федерации хоккея Латвии. (Игорь ЕРОНКО)

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!