Альфредссон, Блэйк, Челиос и Лехтинен введены в Зал славы ИИХФ

Нападающие Даниэль Альфредссон (Швеция) и Йере Лехтинен (Финляндия), а также защитники Роб Блэйк (Канада) и Крис Челиос (США) введены в Зал славы ИИХФ как регулярные члены (вводят за вклад в развитие хоккея). Кроме того, той же чести удостоились бывший судья и инспектор Боб Нэдин (Канада) и функционер Филип Лакарьер (Франция).

Приз имени Ричарда Торриани (за вклад в успехи национальной команды в соревнованиях ИИХФ) вручен Йесперу Дамгорду, защитнику сборной Дании. При имени Поля Луака (за службу международному хоккею) достался Кирову Липману, многолетнему главе Федерации хоккея Латвии. (Игорь ЕРОНКО)