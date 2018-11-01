"Стальные лисы" победили "Реактор"

"Стальные лисы" обыграли "Реактор" в матче регулярного чемпионата МХЛ.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Левашов - 2 (Пленкин), 24:15 - 0:1. Муравьев - 2 (Чегошев, Богдашкин), 32:16 - 0:2. Лапин - 4 (Никишанин), 59:10 - 1:2.
Вратари: Щербаков (58:33) - Барышников.
"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Реактор" (Нижнекамск) - 4:2 (3:0, 1:1, 0:1)
Голы: Спиридонов - 5 (Дорофеев), 0:40 - 1:0. Пятин - 9 (Платонов, Бабинцев), 12:40 - 2:0. Башкиров - 1 (Господынько, Зотов), 14:31 - 3:0. Пятин - 10 (Рожков), 28:17 - 4:0. Хисамутдинов - 14 (Грошев), 30:40 - 4:1. Михайлов - 3, 47:33 - 4:2.
Вратари: Камышников (Щетилин, 48:59) - Абдулхаков (59:27).
"Авто" (Екатеринбург) - "Ладья" (Тольятти) - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Дербенев - 6 (Овчинников, Лебединец), 47:04.
Вратари: Галкин - Забродин.
"Тюменский легион" (Тюмень) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 0:6 (0:1, 0:0, 0:5)
Голы: Карандеев - 1 (бол., Дроздецких), 4:17 - 0:1. Кожевников - 11, 41:49 - 0:2. Голоднюк - 7 (Тимошенко, Латышевич), 48:01 - 0:3. Ежов - 1 (Вахрутдинов), 49:21 - 0:4. Карандеев - 2 (Беляев, Дроздецких), 49:55 - 0:5. Тимошенко - 5 (бол., Латышевич), 59:06 - 0:6.
Вратари: Булыгин - Ступин.
"Русские витязи" (Чехов) - "Капитан" (Ступино) - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Гаврилович - 3 (Рыдченко, Моисеев), 18:50 - 1:0. Гончаров - 8 (бол., Пыленков), 28:59 - 2:0. Ю. Кожухов - 5 (Попов), 49:38 - 2:1.
Вратари: Черепанов - Березинский.