"Спартак" обыграл "СКА-Серебряные львы" и финишировал третьим на "Западе"

Завершился регулярный чемпионат Молодежной хоккейной лиги. В заключительный игровой день "Спартак" взял верх над "СКА-Серебряные львы" и сохранил третье место в Западной конференции.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Снежные барсы" (Астана) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Голы: С-н Данияр - 10 (Орехов, Мусоров), 15:08 - 1:0. С-н Данияр - 11 (Бойко), 32:24 - 2:0. Е. Брютов - 9 (П. Ушаков), 42:32 - 2:1. П. Ушаков - 5 (Коваленко), 52:02 - 2:2. Гатиятов - 15 (Мельников, Сергеев), 61:16 - 3:2.

Нереализованный буллит: Мельников (55:00, Снежные барсы).

Вратари: Прокофьев - Гущин.

"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Шэн - 12 (бол., Морозов, Дроздецких), 6:12 - 0:1. Шапошников - 12 (Писмаркин, Бекетаев), 17:06 - 1:1. Юшкевич - 6 (бол., Шэн), 21:50 - 1:2. Шишов - 10 (Синицын, Гапонов), 30:16 - 2:2. Марченко - 8 (К. Беляев), 30:42 - 2:3. Бекетаев - 4 (Яковлев, Хрипков), 53:50 - 3:3. Еркин - 24, 62:38 - 3:4.

Вратари: Шутов - Кузмаул.

"Чайка" (Нижний Новгород) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Томилов - 11, 1:58 - 1:0. Васильев - 2, 11:17 - 1:1. Холоденин - 3 (бол., Калабушкин), 28:34 - 1:2. Петьков - 20 (мен., Ожгихин), 39:53 - 1:3. Шабаров - 21 (Милехин, Полодян), 58:03 - 1:4.

Вратари: Кожокарь (Иноземцев, 20:00, Кожокарь, 40:00) - Лысенков.

"Локо" (Ярославль) - "Динамо" (Москва) - 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Голы: Цыганов - 14 (Лисин), 11:47 - 1:0. Слепец - 19 (Громов, Павликов), 20:33 - 2:0. Кудрявцев - 5 (Лисин), 23:28 - 3:0. Денисенко - 9 (Жуков, Штайгер), 29:25 - 4:0.

Нереализованный буллит: Юртайкин (51:20, Локо).

Вратари: Исаев - Кузнецов (Райко, 23:28).

"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва) - 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Голы: Куликов - 9 (Сахокия, Куянов), 1:15 - 1:0. Бринкман - 3 (Глущенко), 8:40 - 2:0. Кузьменко - 15 (Е. Белов, Леванов), 27:03 - 2:1. Булимов - 9 (Жолобов), 51:20 - 2:2. Кравченко - 17 (бол., Шалагин, Сорокин), 52:27 - 2:3.

Вратари: Пантелеев (58:37) - Сковронский.

"Алмаз" (Череповец) - "Красная Армия" (Москва) - 0:5 (0:0, 0:0, 0:5)

Голы: Крашенинников - 21 (Исхаков, Н.О. Попугаев), 41:07 - 0:1. Крашенинников - 22 (бол., Н.О. Попугаев, Ибрагимов), 50:40 - 0:2. Комиссаров - 10 (бол., Голощапов, Летов), 52:29 - 0:3. Мирошниченко - 5 (бол., Аноп, Билялов), 53:25 - 0:4. Филин - 20 (Крашенинников), 59:41 - 0:5.

Вратари: Шостак - Корепанов.

"Атланты" (Мытищи) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Барабанов - 8 (Назаревич, Кудрявцев), 5:33 - 0:1. Ващук - 7, 20:56 - 1:1. Васильев - 25, 28:42 - 1:2.

Вратари: Калинин (58:31) - Масленников.

"Рига" - "Русские витязи" (Чехов) - 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Голы: Зиле - 5 (бол., Хомяков, Гегерис), 5:37 - 1:0. Горохов - 15, 54:01 - 1:1. Чуйков - 14 (Ануфриев), 54:08 - 1:2.

Вратари: Ворис (58:54) - Дорожко.

"Куньлунь Юниор" (Пекин) - "Крылья Советов" (Москва) - 3:6 (1:0, 1:4, 1:2)

Голы: Ван Цзин - 3 (бол., Стрижов, Хуан Цяньи), 14:02 - 1:0. Порошин - 5 (Вяткин, Мешков), 22:37 - 1:1. Гаврилов - 3 (бол., Дмитричев), 23:31 - 1:2. Стрижов - 18 (Хуан Цяньи, Свобода), 28:52 - 2:2. Михасенок - 18 (Рыженьков), 33:02 - 2:3. Каптелин - 17 (Михасенок), 39:53 - 2:4. Жохов - 7 (Гуо Цзянин), 53:25 - 3:4. Копылов - 4 (п.в., Дмитричев, Лялин), 59:51 - 3:5. Михасенок - 19 (Порошин), 59:59 - 3:6.

Вратари: О'Брайен (58:51 - 59:51) - Кадочников.