"Сарматы", "Толпар" и "Алтай" одержали победы

"Сарматы" переиграли "Кузнецких медведей" в матче регулярного чемпионата МХЛ. В других встречах "Тюменский легион" уступил "Толпару", а "Алтай" выиграл у "Ладьи".
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Сарматы" (Оренбург) – "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) – 6:2 (1:1, 1:0, 4:1)
Голы: Ионов – 1 (Корайкин, Сахаров), 4:51 – 1:0. Котов – 2 (Ситников, Румянцев), 10:41 – 1:1. Куров – 3 (Любишкин, Заречный), 39:16 – 2:1. Зиновьев – 3 (Лудцев, Шевченко), 42:56 – 2:2. Тявин – 3 (бол., Бардаков), 44:26 – 3:2. Тявин – 4 (бол., Любишкин, Бардаков), 50:55 – 4:2. Багин – 2 (Ипатов), 52:13 – 5:2. Любишкин – 5, 59:17 – 6:2.
Вратари: Шарыгин – Югов (Барышников, 52:13).
Судья: Трофимов.
Оренбург. ЛД "Звездный".
"Тюменский легион" (Тюмень) – "Толпар" (Уфа) – 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Голы: Синявский – 5 (бол., Голиков), 37:30 – 0:1. Абдеев – 3 (Аскаров, Миргалиев), 40:21 – 0:2. Петрунин – 4 (Сытый), 41:22 – 0:3. Науменко – 1 (Пачин), 43:06 – 0:4. Волков – 4 (Арзамасцев), 43:34 – 1:4.
Вратари: Марчук (Дремин, 18:38) – Грошев.
Судья: Закиров.
Тюмень. Дворец спорта.
"Алтай" (Усть-Каменогорск) – "Ладья" (Тольятти) – 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
Голы: Вл. Журавлев – 8 (Грошев), 3:53 – 0:1. Писмаркин – 5 (Ширяев), 8:57 – 1:1. Назаренко – 4 (Ширяев), 23:48 – 2:1. Ал. Соловьев – 1 (бол., Назаренко, Бекетаев), 32:58 – 3:1. Шишов – 3 (бол., Клавдиев), 43:41 – 4:1. Валиуллов – 3 (Грошев, Вл. Журавлев), 49:08 – 4:2. Сыромятников – 5 (Вл. Журавлев), 53:52 – 4:3.
Вратари: Шутов – Никоноров (59:07).
Судья: Матюша.
Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.