"Рига" вырвала победу у "Локо"

"Рига" на своем льду обыграл "Локо" в матче регулярного чемпионата МХЛ. Победную шайбу в овертайме забросил Эмилс Гегерис.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Рига" - "Локо" (Ярославль) - 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Шустерс - 1 (Сварс), 13:18 - 1:0. Жуков - 13 (Червоненко, Гизатуллин), 16:31 - 1:1. Трасташенков - 3, 48:16 - 2:1. Лисин - 5 (бол.), 50:13 - 2:2. Гегерис - 3 (Хомяков), 60:22 - 3:2.

Вратари: Рауза - Окоряк.

Судья: Раминг.

29 декабря. Пиньки. Инбокс-Холл.