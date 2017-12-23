"Реактор" обыграл "Стальных лис" в матче регулярного чемпионата МХЛ - 5:3. Клуб из Магнитогорска занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Амурские тигры" (Хабаровск) - "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Голы: Богданов - 4 (Гопиенко), 22:25 - 1:0. Шунькин - 6 (Кармашков, Недилько), 25:28 - 2:0. Калмыков - 7 (Шкоденко, Глущенко), 28:17 - 2:1. Лушников - 9 (бол., Волошин, Недилько), 32:14 - 3:1. Тюнеев - 17 (Садретдинов), 46:08 - 3:2. Лушников - 10 (мен., Киселев, Заседа), 47:10 - 4:2.

Вратари: Киселев - Дмитриев (Николаев, 32:14).

"Тайфун" (Уссурийск) - "Куньлунь Юниор" (Пекин) - 5:6 ОТ (1:2, 3:1, 1:2, 0:1)

Голы: Виитанен - 13 (бол., Забабурин), 6:59 - 0:1. Гончарук - 13 (Р. Тимофеев, Александров), 7:40 - 1:1. Чжан Пэнфэй - 1 (Крутий, Жохов), 10:51 - 1:2. Александров - 20 (Гончарук), 25:14 - 2:2. Зайцев - 4 (Ткачков, Садыков), 27:23 - 3:2. Зайцев - 5 (Ткачков, Садыков), 35:23 - 4:2. Калейниковас - 14 (Инь Руди), 38:16 - 4:3. Крутий - 30 (Виитанен), 54:22 - 4:4. Раров - 4 (бол., Гончарук), 55:23 - 5:4. Стрижов - 11, 57:27 - 5:5. Инь Руди - 1 (Стрижов, Харинов), 62:08 - 5:6.

Вратари: Булыгин - Мельдер (Жэнь Минвэй, 24:47, Мельдер, 25:14, 53:44 - 54:22).

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Толпар" (Уфа) - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Котляревский - 9 (бол., Сытый), 15:51 - 0:1. Рубан - 20 (Левашов), 16:05 - 1:1. Миргалиев - 19 (Аскаров), 44:57 - 1:2.

Вратари: Катюхин (59:25) - Тарасов.

"Омские ястребы" (Омск) - "Снежные барсы" (Астана) - 6:3 (1:0, 2:2, 3:1)

Голы: Зубов - 10 (мен.), 13:30 - 1:0. Мелихов - 7 (мен., Сергеев), 24:57 - 1:1. Гусейнов - 1 (Соколка), 31:01 - 1:2. И. Баданин - 2 (Р. Баданин, Асташевский), 37:31 - 2:2. Р. Баданин - 3 (Зубов, И. Баданин), 39:20 - 3:2. Асташевский - 8 (А. Сердюк), 42:14 - 4:2. Асташевский - 9 (Р. Баданин), 48:32 - 5:2. Королев - 1 (Мелихов, Танимов), 57:33 - 5:3. Зубов - 11 (Р. Баданин), 59:58 - 6:3.

Вратари: Лобачев - Прокофьев.

"Белые медведи" (Челябинск) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 5:2 (0:0, 4:1, 1:1)

Голы: Коновалов - 3 (Ясинский), 21:48 - 1:0. Шабанов - 6 (Несветаев), 26:40 - 2:0. Степанов - 9 (Коновалов), 30:12 - 3:0. Кобяков - 14 (бол., Шадрин, Шабанов), 36:21 - 4:0. Назаренко - 6 (Писмаркин), 37:52 - 4:1. Ширяев - 5 (Лапшин, Шафигулин), 40:30 - 5:1. Вакуленко - 2 (Синицын), 47:51 - 5:2.

Вратари: Мустафин - Нурек (Шутов, 40:30).

"Капитан" (Ступино) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Платонов - 7 (бол., Шепелев), 46:14.

Вратари: П. Куликов - Иноземцев.

"Реактор" (Нижнекамск) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)

Голы: Тимиров - 25 (Шикун, Бикмуллин), 11:52 - 1:0. Бикмуллин - 1 (Володин), 24:18 - 2:0. Хафизов - 13 (бол., Хасанов, Хисамутдинов), 28:25 - 3:0. Дубин - 11, 32:39 - 3:1. Бикмуллин - 2 (мен., Дякун, Шарифьянов), 35:50 - 4:1. Шарифьянов - 6 (Тимиров, Мотыгуллин), 45:20 - 5:1. Платонов - 10 (Дубин), 55:12 - 5:2. Борисов - 5 (бол., Герасимов, Коробкин), 56:41 - 5:3.

Вратари: Анаркулов - Камышников (Кочетков, 28:25, 56:16).

"Спутник" (Альметьевск) - "Сарматы" (Оренбург) - 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)

Голы: Тявин - 5 (Ионов), 16:39 - 0:1. Кунишников - 4 (Заречный, Михалев), 17:24 - 0:2. Галимов - 3 (Валеев), 38:03 - 1:2. Любишкин - 12, 44:41 - 1:3. Каримов - 2 (бол., Ахметзянов, Лазарев), 54:16 - 2:3. Куров - 13 (бол., Бардаков), 59:21 - 2:4.

Вратари: Минегалиев - Шарыгин.