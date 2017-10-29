Питерское "Динамо" забросило 6 безответных шайб московскому

"Динамо" из Санкт-Петербурга разгромило московских одноклубников в матче регулярного чемпионата МХЛ - 6:0. В другой встрече "Спартак" победил "Крылья Советов" и удержал лидерство в Западной конференции.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) - 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Голы: Чернов - 9 (бол., Баранов, Дыняк), 18:14 - 1:0. Кудрявцев - 4 (Назаревич), 26:55 - 2:0. Андреев - 5 (мен., Шепитько), 34:10 - 3:0. Кудрявцев - 5, 41:35 - 4:0. Васильев - 9 (Налетов, Жабреев), 56:43 - 5:0. Баранов - 3 (Васильев, Ротенберг), 59:22 - 6:0.

Вратари: Устименко - Куликов.

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Красная Армия" (Москва) - 4:1 (0:0, 4:1, 0:0)

Голы: Царюк - 12 (Милехин), 21:03 - 1:0. Цицюра - 4 (Николаев, Чернюк), 22:29 - 2:0. Володин - 5 (Петьков, Кукштель), 26:50 - 3:0. Царюк - 13 (Сультеев), 27:04 - 4:0. Корбит - 1 (Филин), 31:19 - 4:1.

Вратари: Лысенков - Корепанов (Самойлов, 27:04).

"Спартак" (Москва) - "Крылья Советов" (Москва) - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Кузьменко - 5 (Царев, Леванов), 6:07 - 1:0. Шалагин - 10 (Волков), 31:25 - 2:0. Шалагин - 11 (Булимов, Сорокин), 45:26 - 3:0.

Вратари: Сковронский - Кадочников.

"Локо" (Ярославль) - "Рига" - 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Голы: Мисюс - 5 (бол., Хомяков, Сварс), 10:33 - 0:1. Павликов - 4 (бол.), 12:13 - 1:1. Червоненко - 9 (Аноховский, Малышев), 21:55 - 2:1. Лисин - 2 (Штайгер), 28:00 - 3:1. Штайгер - 2 (Громов, Беляев), 45:10 - 4:1. Цыганов - 5 (бол., Павликов, Беляев), 55:51 - 5:1.

Вратари: Коновалов - Ворис.

"Ирбис" (Казань) - "Белые медведи" (Челябинск) - 4:3 ОТ (2:1, 0:0, 1:2, 1:0)

Голы: Москалев - 2 (Чибиряев), 12:16 - 1:0. Д. Марушев - 8 (бол., Мухин), 18:39 - 2:0. Тертышный - 5 (Шафигулин), 18:55 - 2:1. Тертышный - 6 (Кулиев, Шадрин), 47:46 - 2:2. Мужиков - 1 (бол., Журавлев, Галимов), 51:40 - 3:2. Лапшин - 3 (Волобуев), 59:16 - 3:3. Журавлев - 4 (бол., Галимов, Д. Марушев), 60:53 - 4:3.

Вратари: Каляев - Мустафин.

"Ладья" (Тольятти) - "Омские ястребы" (Омск) - 4:5 Б (3:2, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Кизимов - 3 (бол., Цыбин, Колягин), 8:20 - 1:0. Вл. Журавлев - 11 (Сыромятников), 9:06 - 2:0. Воронин - 3 (Лобанов), 11:35 - 2:1. Рожковский - 5 (бол., Ковалев, Шутов), 17:52 - 2:2. Грошев - 4 (Сыромятников), 19:54 - 3:2. Фролов - 1 (бол., Петров, Николенко), 31:23 - 4:2. Е. Сердюк - 4 (бол.), 41:23 - 4:3. Рожковский - 6 (бол., Ковалев, Мельников), 47:26 - 4:4.

Победный буллит: Асташевский.

Вратари: Никоноров - Лобачев.