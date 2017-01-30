"Мамонты Югры" забросили "Тюменскому легиону" 13 шайб, "Красная Армия разгромила "СКА-Серебряные львы"

Сегодня в МХЛ состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. "Красная Армия" уверенно обыграла "СКА-Серебряные львы" со счетом 5:2, а "Мамонты Югры" отправили в ворота "Тюменского легиона" 13 шайб. В другой встрече "СКА-1946" одержал непростую победу над "Крыльями Советов", отыгравшись с 0:1 и победив в овертайме (2:1 ОТ).
МХЛ
Регулярный чемпионат
"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) – "Красная Армия" (Москва) – 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)
Голы: Огиенко – 11 (бол., Силаев), 9:05 – 0:1. Каштанов – 10 (бол., Луговяк), 26:34 – 0:2. Филин – 3 (бол., Силаев), 31:11 – 0:3. Куянов – 16 (бол., Полодян, Алтыбармакян), 46:47 – 1:3. Мисников – 15 (Мишкин), 46:58 – 2:3. Бякин – 16, 50:11 – 2:4. Попугаев – 16 (Мещеряков), 57:26 – 2:5.
Вратари: Иванов – Самойлов.
"Тюменский легион" (Тюмень) – "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) – 1:13 (0:4, 0:4, 1:5)
Голы: Дроздецких – 6, 0:36 – 0:1. Гапонов – 5 (Латышевич, Марченко), 2:52 – 0:2. Ал. Беляев – 2 (Уфимцев, Кожевников), 16:06 – 0:3. Устюжанинов – 4 (Чусовитин, Грымзин), 16:45 – 0:4. Ал. Беляев – 3, 22:17 – 0:5. Чусовитин – 1 (Устюжанинов), 22:40 – 0:6. Еркин – 9 (Руденко), 35:58 – 0:7. Чусовитин – 2 (Куцмус, Устюжанинов), 37:33 – 0:8. Еркин – 10 (Кожевников), 43:46 – 0:9. Гильманов – 8 (Марченко, Латышевич), 46:01 – 0:10. Марченко – 6 (бол., Гапонов, Гильманов), 48:34 – 0:11. Тимофеев – 8 (Первушин), 48:50 – 1:11. Беркутов – 1 (Вахрутдинов, Гильманов), 54:17 – 1:12. Уфимцев – 8 (Ал. Беляев), 58:18 – 1:13.
Вратари: Дремин (Марчук, 16:45) – Нечистовский (Кузмаул, 48:50).
"СКА-1946" (Санкт-Петербург) – "Крылья Советов" (Москва) – 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Полуэктов – 12 (Садретдинов, Е. Кудрявцев), 0:24 – 0:1. Семин – 8 (Петьков), 41:27 – 1:1. Сультеев – 5 (Петьков), 61:46 – 2:1.
Вратари: Мельничук – Трещалин.