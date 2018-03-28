"Мамонты Югры" продолжит играть в МХЛ

Генеральный директор "Югры" Василий Филипенко сообщил, что решение совета директоров КХЛ о недопуске клуба к участию в сезоне-2018/19 не повлияет на "Мамонтов Югры". По его словам, команда продолжит играть в МХЛ.

- Мы готовим документы для участия в чемпионате ВХЛ, - цитирует ТАСС Филипенко. - "Мамонты Югры", без сомнения, останутся в МХЛ. Наша задача - продолжать работать в том векторе, который задан, а также не потерять тот потенциал, наработанный нами. Не секрет, что мы добились успеха в плане детского и молодежного хоккея, и в этом направлении нужно продолжить работу.

Мы понимаем, что надо работать над этим. Нужно остановиться, подумать, у нас не самый лучший результат за несколько последних лет. Нам дали поработать над собой.