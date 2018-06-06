Маленьких вошел в тренерский штаб "Ладьи"

"Ладья" определилась с тренерским штабом на сезон 2018/19, сообщает официальный сайт "Лады". Главным тренером молодежной команды останется Алексей Алексеев. Старшим тренером станет Владимир Маленьких, принявший решение завершить игровую карьеру, а тренером будет Артем Востриков.

- Пришло время оставить игровую карьеру – возраст уже, да и травмы не позволяют играть в полную силу, - сказал Маленьких. - Еще в прошлом году поступил в Высшую школу тренеров СибГУФК в Омске, которую сейчас закончил – на прошлой неделе получил диплом. Хотелось первоначально понять, как смотреть на хоккей глазами тренера, а не игрока. Мы уже побеседовали с главным тренером "Ладьи" Алексеем Алексеевым, но более детальный разговор состоится чуть позже. Надеюсь, что первое время он будет подсказывать и направлять меня, потому что для меня пока все будет в новинку. За время игровой карьеры мне довелось поработать со многими тренерами, поэтому есть, что передать ребятам. Теперь главное – перенести все эти знания из головы на бумагу, чтобы был конспект для работы.