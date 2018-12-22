"Красная Армия" в гостях обыграла "Ригу"

"Красная Армия" обыграла "Ригу" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Дублем отметился нападающий Данила Хулапов.

"Красная Армия" набрала 53 очка и расположилась на пятом месте на Западе. "Рига" с 25 баллами занимает 15 строчку.

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"ХК Рига" (Рига) - "Красная Армия" (Москва) - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Хулапов - 3 (Сафонов), 39:53 - 0:1. Хулапов - 4 (бол., Солопанов, Аноп), 48:19 - 0:2. Соркин - 15 (Сафонов, Аноп), 56:55 - 0:3.

Вратари: Бруверис - Лозебников.

Судьи: Колонутов, Макашов.

22 декабря. Пиньки. Инбокс-Холл.

В другом матче питерское "Динамо" крупно обыграло "Крылья Советов" (5:0). Клуб из Санкт-Петербурга набрал 33 очка и расположился на 12-м месте на Западе. "Крылья Советов" с 48 очками занимают 7 строчку.

"МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - "Крылья Советов" (Москва) - 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)

Голы: Агалаков - 1 (Михайлаки), 23:33 - 1:0. Михайлов - 16 (бол., Жабреев, Васильев), 24:13 - 2:0. Васильев - 23 (С. Анисимов, Хохлов), 25:03 - 3:0. Жабреев - 16 (бол., Васин, Кудрявцев), 34:18 - 4:0. Назаревич - 27 (Васильев, Хохлов), 54:44 - 5:0.

Вратари: Устименко - Мельников.

Судьи: Бакин, Жаирбаев.

22 декабря. Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".

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